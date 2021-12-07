Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини

«Соцпрацівниця», яку затримали у Кременчуці, гастролювала по Україні

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 383

 

Її спільницю піймали в Краматорську

Співробітники поліції Закарпаття затримали двох жінок, які вигадали схему для обкрадання людей: приходили під виглядом соціальних працівників та непомітно забирали кошти. За попередніми даними, підозрювані обікрали закарпатців загалом на близько 220 тисяч гривень. Жінки працювали по всій країні, в тому числі, і в Кременчуці.

Кременчужанин здав поліції «соцпрацівниць», які обкрадали його сусідку

Закарпатські поліцейські припинили злочинну діяльність групи серійних крадійок, які представлялися літнім людям працівниками соціальних служб та обкрадали їхні домівки. 

Так, у жовтні цього року до поліції звернулася пенсіонерка з Мукачева, яка розповіла, що з її будинку зникли грошові кошти. Потерпіла зазначила, що перед тим, як вона помітила відсутність коштів, до неї приходили двоє соціальних працівниць. Аналогічний випадок стався в той самий період і в місті Чоп.

Оперативники карного розшуку закарпатської поліції вжили ряд заходів та встановили особи жінок - обидві уродженки Краматорського району Донецької області. 

В ході спецоперації правоохоронці затримали фігуранток в інших регіонах України: одну в місті Краматорськ Донецької області, іншу - в місті Кременчук Полтавської області. 

За місцем їх мешкання слідчі вже провели обшуки та вилучили чимало викрадених речей. Також серед вилученого - й підроблені документи, які крадійки пред’являли потерпілим. 

Наразі відомо, що підозрювані обікрали закарпатців загалом на близько 220 тисяч гривень. 

За даним фактом слідчі проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка з проникненням. Обом жінкам повідомлено про підозру. Одній з них суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави, щодо іншої - сьогодні відбудеться розгляд клопотання слідчого.

Поліція звертається до громадян: якщо ви впізнали осіб на фото і потерпіли від їхніх злочинних дій, обов’язково повідомте про це до найближчого відділу поліції або ж за номером «102». Також нагадуємо: в жодному разі не впускайте незнайомих людей в своє житло. У випадку виявлення підозрілих людей для швидкого реагування викликайте поліцію.
2
Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх