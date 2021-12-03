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Надзвичайні новини

В інтернаті 14 та 17-річний хлопці намагалися задушити 7-річного: як їх покарали

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 485

Вони тиснули на шию малому дерев’яною полицею до початку кровотечі та втрати ним свідомості

Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок стосовно колишніх вихованців центру реабілітації дітей, які ледь не вбили малолітнього. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

14-річного позбавили волі на 10 років, 17-річного – на 7. Також останньому у примусовому порядку за місцем відбування покарання надаватимуть амбулаторну психіатричну допомогу.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2020 року у вказаному центрі вночі у присутності інших дітей, щоб помститися малому та задля підтримання авторитету, підлітки побили і намагалися задушити 7-річного хлопчика дерев’яною полицею з тумби. Вони тиснули на шию малому до початку кровотечі та втрати ним свідомості. Переконавшись, що дитина не дихає, один із співучасників дозволив присутнім повідомити про скоєне персонал закладу - це врятувало дитині життя.

Обох фігурантів засудили за закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вирок суду першої інстанції (Київського районного суду Полтави) набрав законної сили.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура
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