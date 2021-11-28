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На місці працюють поліцейські і медики
28 листопада, близько 13.00, на перехресті Вадима Пугачова і проспекту Свободи сталася ДТП. Про це повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug.
Не розминулись два легковика. На місці працюють поліцейські і медики.