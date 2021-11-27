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У Полтаві в лікарні помер чоловік з татуюванням павука на нозі

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 520

Поліція встановлює його особу

Поліція встановлює особу чоловіка, який помер у лікарні.

За інформацією відділу поліції №2 Полтавського райуправління, чоловіка 19 листопада без свідомості ушпиталили до медичного закладу з вулиці Кременчуцької, що у селі Розсошенці Полтавського району. Згодом невідомий помер у лікарні.

Прикмети його зовнішності: на вигляд 60 років, худорлявої статури, зріст 170 см, волосся та борода сиві, вуса темні з сивиною.
Особлива прикмета: на лівій литці – татуювання у вигляді павука.

Чоловік був одягнений у коричневу зимову куртку (дублянку), мав в’язану чорну шапку, червоний светр із капюшоном та білим надписом.

Якщо ви упізнали цього чоловіка або є інша інформація, що допоможе встановити його особу, просимо повідомити її до відділу поліції № 2 Полтавського райуправління за телефонами: (0532) 51-76-03 (чергова частина) або 0664956099.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: смерть
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