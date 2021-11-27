У Полтаві в лікарні помер чоловік з татуюванням павука на нозі

Поліція встановлює його особу
Поліція встановлює особу чоловіка, який помер у лікарні.
За інформацією відділу поліції №2 Полтавського райуправління, чоловіка 19 листопада без свідомості ушпиталили до медичного закладу з вулиці Кременчуцької, що у селі Розсошенці Полтавського району. Згодом невідомий помер у лікарні.
Прикмети його зовнішності: на вигляд 60 років, худорлявої статури, зріст 170 см, волосся та борода сиві, вуса темні з сивиною.
Особлива прикмета: на лівій литці – татуювання у вигляді павука.
Чоловік був одягнений у коричневу зимову куртку (дублянку), мав в’язану чорну шапку, червоний светр із капюшоном та білим надписом.