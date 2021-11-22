14-річну полтавку перехожі знайшли під мостом, її намагався зґвалтувати дорослий чоловік (доповнено)

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До поліції Полтави, 21 листопада, близько 20.00, надійшла інформація від перехожих, що в Київському районі, під мостом на Половках, знайшли п'янючу неповнолітню, яка не може пересуватися.

Як повідомили у пресслужбі поліції, на місце прибули не лише правоохоронці, але й медики. Дівчину госпіталізували до дитячої лікарні, з попереднім діагнозом - алкогольне отруєння. Наразі дитині надається кваліфіковані медична допомога.

Правоохоронці встановили особу неповнолітньої. Нею виявилася 14-річна полтавка. За даним фактом поліція проводить перевірку, в ході якої з’ясовується коло осіб, з якими відпочивала дівчина, а також місце придбання неповнолітніми спиртних напоїв, з метою притягнення винних до юридичної відповідальності.

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Як повідомляють у очевидці у соцмережах , перехожі почули її крики про допомогу - безпорадну школярку намагався зґвалтувати дорослий чоловік.

Перехожі побачили дорослого чоловіка, близько 40 років, зі шрамом біля ока, який сказав, що намагається зайнятися сексом зі своєю дружиною. Очевидці почали світити ліхтариками, викликати поліцію і чоловік утік.

На виклик приїхав наряд поліції охорони. Дівчина розповіла їм, що святкувала день народження з друзями. Поліція викликала карету швидкої допомоги. Дівчину доставили в лікарню.

За цим фактом поліція міста проводить перевірку. Від того, що скаже дівчина, залежать подальші дії правоохоронців. Якщо потерпіла чи її батьки погодяться написати заяву, розпочнуться пошуки нападника.