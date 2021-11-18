Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Надзвичайні новини

Довічно сидітиме чоловік, який зарубав батьків і підпалив будинок, а потім допомагав його гасити

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 192

 

Вбивство найрідніших людей зловмисник скоїв у період іспитового строку

Довічне позбавлення волі – такий вирок отримав 29-річний житель Полтавського району, якого визнали винним у двох умисних вбивствах, одне з яких вчинене з метою приховати інше, та умисному підпалі (ч. 1 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України). Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Через пристрасть обвинуваченого до азартних ігор і боргів через це, між ним та батьками часто виникали конфлікти. У липні 2019 року після з’ясування стосунків син вдарив сокирою по шиї батька, а невдовзі сокирою та ножем порубав матір, яка спала в будинку.

За висновками експертів, обом батькам він завдав не менше 15 ударів, несумісних із життям.

Щоб приховати скоєне, син підпалив флігель і будинок та втік, а коли побачив рятувальників, яких викликала сусідка, повернувся додому та навіть допомагав гасити пожежу. 

Ураховуючи, що вбивство найрідніших людей зловмисник скоїв у період іспитового строку, будучи засудженим за крадіжки, суд першої інстанції призначив йому покарання за сукупністю злочинів.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: суд вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх