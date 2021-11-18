Довічно сидітиме чоловік, який зарубав батьків і підпалив будинок, а потім допомагав його гасити

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 192

Довічне позбавлення волі – такий вирок отримав 29-річний житель Полтавського району, якого визнали винним у двох умисних вбивствах, одне з яких вчинене з метою приховати інше, та умисному підпалі (ч. 1 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України). Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Через пристрасть обвинуваченого до азартних ігор і боргів через це, між ним та батьками часто виникали конфлікти. У липні 2019 року після з’ясування стосунків син вдарив сокирою по шиї батька, а невдовзі сокирою та ножем порубав матір, яка спала в будинку.

За висновками експертів, обом батькам він завдав не менше 15 ударів, несумісних із життям.

Щоб приховати скоєне, син підпалив флігель і будинок та втік, а коли побачив рятувальників, яких викликала сусідка, повернувся додому та навіть допомагав гасити пожежу.

Ураховуючи, що вбивство найрідніших людей зловмисник скоїв у період іспитового строку, будучи засудженим за крадіжки, суд першої інстанції призначив йому покарання за сукупністю злочинів.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.