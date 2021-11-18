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У Кременчуці в гаражі горіла автівка

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 183

 

На її порятунок ДСНСникам знадобилось пів години

18 листопада о 9.03 у пров. Космічному в Кременчуці сталася пожежа.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, вона виникла у легковому автомобілі. Пожежу локалізовали о 9.30, а о 9.35 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив передню частину автомобіля, закоптив салон. Автівку вдалося врятувати від знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки. Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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