У Кременчуці в гаражі горіла автівка

18 листопада о 9.03 у пров. Космічному в Кременчуці сталася пожежа.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, вона виникла у легковому автомобілі. Пожежу локалізовали о 9.30, а о 9.35 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.
Вогонь знищив передню частину автомобіля, закоптив салон. Автівку вдалося врятувати від знищення полум’ям.
До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки. Причина пожежі встановлюється.
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