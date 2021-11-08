Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Надзвичайні новини, Полтавщина

Вибивали двері: на Полтавщині чоловік не пускав медиків до важкохворої жінки

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 1 698 Коментарів: 2

 

Хвора була у свідомості, однак у критичному стані

У селі Слобідці Миргородського району чоловік не підпускав лікарів до 53-річної колишньої дружини у тяжкому стані з підозрою на COVID-19.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції, про небезпечну для життя хворої до поліції сповістив її брат. Заявник зауважив, що колишній чоловік не впускає до будинку працівників «швидкої», порушуючи права жінки – вона не може отримати медичну допомогу.

На повідомлення відреагував поліцейський офіцер територіальної громади Анатолій Веремчук. На місці з’ясувалося, що чоловіка немає вдома, а двері будинку зачинені. Щоб допомогти медикам та родичу хворої потрапити всередину, капітан поліції зірвав навісний замок.

Виснажену хворобою власницю оселі знайшли в одній з кімнат. На щастя, жінка була у свідомості, однак у критичному стані. Після огляду та невідкладних дій, необхідних для стабілізації її стану, поліцейський разом з медпрацівниками перенесли хвору до карети швидкої допомоги.

Хвору з гострою пневмонією та підозрою на інфікування COVID-19 ушпиталили до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. Наразі її здоров’ям опікуються лікарі.

Як зауважив Анатолій Веремчук, найближчим часом нададуть оцінку діям 66-річного чоловіка, який поставив колишню дружину у небезпечну для її життя ситуацію. Офіцер громади збирає необхідні матеріали для прийняття правового рішення.

3
Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Національна поліція Полтавщини
Теги: пациент скорая помощь полиция госпитализация пневмония коронавірус коронавирус
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

512
JJAbrams:
Сьогодні, 12:37

После смерти хотел дом отжать шоле?


3 0
976
Angel737:
Сьогодні, 13:22

Скорейшего выздоровления женщине.


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх