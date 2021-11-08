Вибивали двері: на Полтавщині чоловік не пускав медиків до важкохворої жінки

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 1 698 Коментарів: 2

Хвора була у свідомості, однак у критичному стані

У селі Слобідці Миргородського району чоловік не підпускав лікарів до 53-річної колишньої дружини у тяжкому стані з підозрою на COVID-19.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції, про небезпечну для життя хворої до поліції сповістив її брат. Заявник зауважив, що колишній чоловік не впускає до будинку працівників «швидкої», порушуючи права жінки – вона не може отримати медичну допомогу.

На повідомлення відреагував поліцейський офіцер територіальної громади Анатолій Веремчук. На місці з’ясувалося, що чоловіка немає вдома, а двері будинку зачинені. Щоб допомогти медикам та родичу хворої потрапити всередину, капітан поліції зірвав навісний замок.

Виснажену хворобою власницю оселі знайшли в одній з кімнат. На щастя, жінка була у свідомості, однак у критичному стані. Після огляду та невідкладних дій, необхідних для стабілізації її стану, поліцейський разом з медпрацівниками перенесли хвору до карети швидкої допомоги.

Хвору з гострою пневмонією та підозрою на інфікування COVID-19 ушпиталили до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. Наразі її здоров’ям опікуються лікарі.

Як зауважив Анатолій Веремчук, найближчим часом нададуть оцінку діям 66-річного чоловіка, який поставив колишню дружину у небезпечну для її життя ситуацію. Офіцер громади збирає необхідні матеріали для прийняття правового рішення.