Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Надзвичайні новини

СБУ на Полтавщині затримала співробітників Нацполу за хабарництво

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 451 Коментарів: 2

 

З'явилося відео затримання

На Полтавщині СБУ затримала на гарячому співробітників Національної поліції під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Полтавській області.

Зловмисники організували схему отримання хабарів від водіїв приватної будівельної компанії. Працівники цієї компанії зливали пальне з робочої техніки під час змін. За непритягнення до відповідальності водіїв та осіб, що незаконно скуповували паливно-мастильні матеріали, поліцейські вимагали $1400.

У разі відмови сплачувати кошти, співробітники поліції фізично блокували проїзд техніки та погрожували відкриттям кримінального провадження.
Затримали ділків на гарячому. Під час обшуку машини, на якій пересувалися правоохоронці, виявлено частину неправомірної вигоди у розмірі $1000.

 
Двох співробітників Нацполу затримали в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Триває досудове слідство. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до протиправної схеми.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводилися спільно з ТУ ДБР, розташованого у Полтаві, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: СБУ хабар
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 2

223
StarПёр:
Сьогодні, 18:14

Респект копам!


1 3
973
Angel737:
Сьогодні, 20:10

Респект СБУ! 
После отсидки, на завод до станка.

 


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх