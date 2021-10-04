4 жовтня, близько 17.00, на вул. Небесної Сотні сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, у результаті аварії з Chevrolet автівка патрульної поліції перекинулася на дах.
На місці працюють правоохоронці та «швидка». Медики надавали комусь допомогу, але подробиць про потерпілих поки немає.
Проїзд ускладнений.
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За попередньою інформацією, Renault Duster рухався вул. Театральною з увімкненими проблисковими маячками та сирненою. Chevrolet рухалася по вул. Небесної Сотні в сторону мосту, не поступилася дорогою, патрульні намагались уникнути зіткнення, але все одно зачепили Chevrolet, зробили кілька переворотів і приземлилися на дах.
Патрульних у тяжкому стані забрала «швидка». Водій та пасажир Chevrolet не постраждали.
Проїзд все ще ускладнений. В сторону мосту автівки об'їжджають через заїзд до зупинки громадського транспорту, а з мосту автівки з'їжджають на Миколаївську.
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