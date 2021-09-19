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Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали 27-річних серійних крадіїв

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 708

 

На цей раз вони винесли з диспетчерського пункту комунального підприємства оргтехніку та особисті речі працівників

У Кременчуці зловили двох серійних крадіїв. До Кременчуцького райуправління надійшла інформація з місцевого комунального підприємства про викрадення з диспетчерського пункту оргтехніки та особистих речей працівників.

Розшуківці кременчуцької поліції протягом кількох годин встановили та затримали підозрюваних. Ними виявилися двоє місцевих чоловіків, яким 27 років. Обидвох раніше притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення.

Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків керівника Кременчуцького райуправління, повідомив, що під час обшуків в оселях фігурантів вилучили ряд речових доказів. Чоловіків затримали в порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці готуються вручити їм підозри у скоєнні крадіжки.

Крім того, копи з'ясували, що спільники причетні до ряду крадіжок з приміщень в різних районах Кременчука.

Слідчі розслідують кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Кременчуцьке райуправління поліції
Теги: крадіжка кража
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