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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві на уроці фізкультури зомліла 10-річна дівчинка: дитина померла в реанімації

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 1 783

 

Вона навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради

Вчора, 15 вересня, у Полтаві в реанімації дитячої обласної лікарні померла 10-річна дівчинка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради. За попередньою інформацією слідства, на уроці фізкультури їй стало зле й вона втратила свідомість. Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу почали реанімувати дівчинку та викликали карету екстреної медичної допомоги. «Швидка», яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але, на жаль, врятувати її життя не вдалося.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокурати, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії. Обставини та причина смерті з’ясовує поліція.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: МОЗ
Теги: Полтава померла дитина ліцей фізкультура реанімація
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