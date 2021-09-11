Під Кременчуком у ДТП постраждав мотоцикліст

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Йому надавали допомогу медики
11 вересня, близько 16.00, у Чечелевому під Кременчуком сталася ДТП у якій постраждав мотоцикліст. Як повідомляють очевидці, автівка повертала ліворуч, коли в неї в'їхав мотоцикл. На місці працювали медики. Мотоцикліст живий.