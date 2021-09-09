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Надзвичайні новини

У Кременчуці слюсар лишився без пальця на роботі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 552

Чоловік у лікарні

8 вересня о 10.00 до «Кременчуцької» лікарні потрапив чоловік, якому на роботі відрізало палець.

Як повідомили у Депатраменті цивільного захисту населення Полтавської ОДА, слюсар-ремонтник у колісному цеху вагонного депо травмувалася через власну необережність, допустивши потрапляння руки до працюючого станка.

Його госпіталізували у стані середньої тяжкості з попереднім діагнозом: повна травматична ампутація другого пальця лівої кисті, травматичний шок I-го ступеня. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: травматизм
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