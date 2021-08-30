Зловили наркоділка, який торгував у Кременчуці та районі

На Полтавщині поліція впіймала чоловіка, який займався наркозбутом. Як повідомили у пресслужбі поліції, 29-річний кременчужанин займався незаконним зберіганням та збутом наркотичних та психотропних речовин на території міста та району.
На даний час вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.
У разі доведення вини судом, фігурантові загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.
Тривають слідчі дії.