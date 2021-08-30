Зловили наркоділка, який торгував у Кременчуці та районі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 861

На Полтавщині поліція впіймала чоловіка, який займався наркозбутом. Як повідомили у пресслужбі поліції, 29-річний кременчужанин займався незаконним зберіганням та збутом наркотичних та психотропних речовин на території міста та району.

- Слідчі провели санкціонований обшук у фігурантавдома, в ході якого знайшли та вилучили наркотики, гроші, мобільні, ваги та інші речові докази протиправної діяльності. Вилучене направили на експертизу, - повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцького районного управління поліції Денис Сілочі.

На даний час вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

У разі доведення вини судом, фігурантові загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.