Вчора на Петрівці Volkswagen в'їхав у дерево: водій у лікарні

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29 серпня, близько 17.00, у Кременчуці на вулиці Рокосовського сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції.

Попередньо відомо, що 31-річний водій Volkswagen Polo в'їхав у дерево, після чого автівка перекинулася. Водія госпіталізували.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини ДТП.