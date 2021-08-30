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Надзвичайні новини

Вчора на Петрівці Volkswagen в'їхав у дерево: водій у лікарні

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 988

 

Поліція встановлює обставини ДТП

29 серпня, близько 17.00, у Кременчуці на вулиці Рокосовського сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції.

Попередньо відомо, що 31-річний водій Volkswagen Polo в'їхав у дерево, після чого автівка перекинулася. Водія госпіталізували. 

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості  тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.   

Поліція встановлює обставини ДТП.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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