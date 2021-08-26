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Надзвичайні новини

У багатоповерхівці на вулиці Героїв України горіли електрощитові

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 384 Коментарів: 1

 

Пожежа сталася на шостому поверсі житлового будинку

За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, 26 серпня о 7.28 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Героїв України, що в автозаводському районі Кременчука. Горіли міжповерхові розподільчі електрощити на 6 поверсі 9-поверхівки.

Полум'я вдалося ліквідувати о 8.00. Рятувальники з'ясували, що вогонь встиг пошкодити стелю та стіни між 5 та 7 поверхами, повністю знищив дроти та облицювання електрощитових.

Причина та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа ДСНС багатоповерхівка
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Коментарі: 1

3 437
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:27

Причина та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.


  за причины уже писал раньше- массово установленные бойлеры в отсутствие горячей воды-перегруз кабелей и автоматики подстанций.То ли еще будет.


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