На Героїв Бреста згорів автомобіль

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 1 188

Власник автівки - 1998 року народження. Автомобіль теж 1998 року випуску

Сьогодні, 13 серпня, вночі сталася пожежа на пров. Героїв Бреста. Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького відділу поліції, горів легковий автомобіль Mercedes-Benz E280 1998 року випуску. Власник автівки - 1998 року народження.

Слідчі встановлюють обставини події.

За даними ДСНС, вогонь знищив лакофарбне покриття задньої правої двері, задніх крил, багажника,задньої та передньої дверей, переднього лівого крила, задня ліва шина,задній бампер та стопи, пластикові накладки порогів, заднє скло, внутрішнє оздоблення багажника, речі бувші у вжитку.

Пошкоджено аккамуляторну батарею, електро-мережа багажника та салону, задню права шина, заднє сидіння, закопчено салон автомобіля.