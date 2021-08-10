На Полтавщині чоловік викрав авто, але попався за кілька годин

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 708

9 серпня 54-річна жінка повідомила поліції Глобинщини, що з її двору викрали ВАЗ-2109. За годину слідчі встановили місце знаходження автомобіля та викрадача. Як повідомили у пресслужбі поліції, ним виявися 39-річний мешканець одного із сіл Глобинської тергромади, який раніше мав проблеми із законом.

- За фактом незаконного заволодіння автомобілем слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України. Автомобіль вилучено. Призначено ряд експертиз. Також у нас є підстави підозрювати чоловіка у незаконному заволодінні мотоцикла, - повідомив начальник відділу №1 (м. Глобино) Кременчуцького райуправління поліції Зураб Мелікідзе.

Наразі поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до інших аналогічних злочинів на території Глобинської тергромади. Триває досудове розслідування.