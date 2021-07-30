У Полтаві п'яний водій збив 21-річного хлопця та втік з місця ДТП: постраждалий у реанімації

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 103 Коментарів: 1

У Полтаві п'яний водій збив хлопця та втік з місця ДТП. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, аварія сталася 30 липня близько 2.00 на перехресті вулиць Добролюбова та Довженка.

21-річного постраждалого забрала «швидка» та доставила до лікарні. Хлопець у тяжкому стані у реанімації.

Правоохоронці оперативно затримали 28-річного винуватця ДТП. Вміст алкоголю в крові становив понад 2 проміле.

Відкрито кримінальне провадження частиною 2 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження). Окрім того, слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 135 (Залишення в небезпеці).