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Надзвичайні новини

У Полтавській колонії кременчужанин назвався «смотрящим» та торгував наркотиками

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 979

 

Йому та помічнику оголосили про підозру

У Полтавській колонії кременчужанин назвався «смотрящим» та торгував наркотиками. Про це повідомляє прокуратура області. 

Чоловік, який відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину, здобув «авторитет» у виправній установі, та вирішив влаштувати бізнес, аби наповнити «общак».

Його знайомий полтавець упродовж двох місяців передавав посилками у дезодорантах «траву», а помічник кременчужанина поширював її серед в'язнів.

Проте правоохоронці «лавку» прикрили. Підозрюваним інкримінують незаконний збут наркотичних засобів, а кременчужанину ще й умисне встановлення та поширення злочинного впливу в установі виконання покарань.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: прокуратура Полтавської області
Теги: колонія наркотики
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