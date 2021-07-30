У Полтавській колонії кременчужанин назвався «смотрящим» та торгував наркотиками

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 979

Йому та помічнику оголосили про підозру

У Полтавській колонії кременчужанин назвався «смотрящим» та торгував наркотиками. Про це повідомляє прокуратура області.

Чоловік, який відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину, здобув «авторитет» у виправній установі, та вирішив влаштувати бізнес, аби наповнити «общак».

Його знайомий полтавець упродовж двох місяців передавав посилками у дезодорантах «траву», а помічник кременчужанина поширював її серед в'язнів.

Проте правоохоронці «лавку» прикрили. Підозрюваним інкримінують незаконний збут наркотичних засобів, а кременчужанину ще й умисне встановлення та поширення злочинного впливу в установі виконання покарань.