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У Кременчуці водій вантажівки, який їхав з порушенням, поклав у документи 200 грн для патрульних

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 483 Коментарів: 1

 

Полейські викликали слідчих

Водій вантажівки, який їхав з порушенням, поклав у документи 200 грн для правоохоронців. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 28 липня близько 23.00. 

Поліціянти отримали інформацію про те, що водій перевозить вантаж з порушенням. Керманича зупинили на Полтавському проспекті. 

Під час перевірки документів, чоловік «завернув» у них 200 гривень.

На місце викликали слідчих для фіксування спроби підкупу та склали на чоловіка постанову: за ч. 1 ст. 132-1 (Порушення правил перевезення великовагових транспортних засобів) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар вантажівка поліція
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Коментарі: 1

348
shoni1970:
Сьогодні, 15:08

Хабар принижує поліціянта! І чим менший хабар - тим більше приниження.


4 0

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