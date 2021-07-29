У Кременчуці водій вантажівки, який їхав з порушенням, поклав у документи 200 грн для патрульних

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 483 Коментарів: 1

Водій вантажівки, який їхав з порушенням, поклав у документи 200 грн для правоохоронців. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 28 липня близько 23.00.

Поліціянти отримали інформацію про те, що водій перевозить вантаж з порушенням. Керманича зупинили на Полтавському проспекті.

Під час перевірки документів, чоловік «завернув» у них 200 гривень.

На місце викликали слідчих для фіксування спроби підкупу та склали на чоловіка постанову: за ч. 1 ст. 132-1 (Порушення правил перевезення великовагових транспортних засобів) КУпАП.