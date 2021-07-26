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Надзвичайні новини

У Крюкові зіштовхнулися «копійка» та «п'ятнадцята»

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 721 Коментарів: 1

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Крюкові зіштовхнулися «копійка» та «п'ятнадцята». Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, аварія сталася на вул. Василя Стуса. 

 

У ДТП ніхто не постраждав. 
Водії «вирішують питання» по європротоколу. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
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Коментарі: 1

737
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 22:19

Так кто виноват, при каких обстоятельствах? Журналызты, работайте!


0 0

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