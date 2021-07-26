У Крюкові зіштовхнулися «копійка» та «п'ятнадцята»

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 721 Коментарів: 1

У ДТП ніхто не постраждав

У Крюкові зіштовхнулися «копійка» та «п'ятнадцята». Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, аварія сталася на вул. Василя Стуса.

У ДТП ніхто не постраждав.

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