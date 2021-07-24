У Кременчуці розшукують жінку Надію Бабенко

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 975

У Кременчуці розшукують безвісти зниклу жінку Надію Бабенко. Жінка 16.09.1947 р. н., мешкає за адресою: вул. Чумацький шлях. Про це повідомляє прес-служба поліції Кременчука

Кременчужанка 2 липня пішла з дому та не повернулась.

Прикмети: не висока, худорлява, волосся сиве, позаду шиї дві великі родимки, психічно хвора «шизофренія». Була вдягнена: чорне плаття по коліна, сині капці на платформі з бантиком та білою підошвою, на голові коричневий обруч для волосся.

У разі наявності інформації про місце знаходження розшукуваної зателефонувати за номером 0974518893.