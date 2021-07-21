У Кременчуці через негоду по всьому місту попадали дерева. Це сталося 20 липня ввечері. За інформацією міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники прибирали дерева на вул. Богдана Хмельницького та Автокразівському бульварі.
У спільноті h.kremenchug також повідомляють про дерева і не тільки, які попадали на автівки.
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