У Кременчуці через негоду по всьому місту попадали дерева

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 644

І на автівки також

У Кременчуці через негоду по всьому місту попадали дерева. Це сталося 20 липня ввечері. За інформацією міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники прибирали дерева на вул. Богдана Хмельницького та Автокразівському бульварі.

У спільноті h.kremenchug також повідомляють про дерева і не тільки, які попадали на автівки.

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