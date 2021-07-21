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У Кременчуці через негоду по всьому місту попадали дерева

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 644

 

І на автівки також

У Кременчуці через негоду по всьому місту попадали дерева. Це сталося 20 липня ввечері. За інформацією міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники прибирали дерева на вул. Богдана Хмельницького та Автокразівському бульварі. 

У спільноті h.kremenchug також повідомляють про дерева і не тільки, які попадали на автівки. 

 

У пров. Гвардійському дерево зачепило припарковану автівку

 

На кварталі №278 на Subaru впало щось з даху та пошкодило капот та лобове скло

 

На вул. Європейській гілкою розбило скло автівки

 

У районі водоканалу дерево привалило Ford. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug, ДСНС Джерело відео: ДСНС
Теги: непогода дерева
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