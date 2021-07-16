Бінго: патрульні виявили у нетверезого водія пістолет та ніж

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Алкоголю у крові кременчужанина було у 18 разів більше дозволеного

15 липня, близько 21.00,на кварталі 274 поліцейські зупинили Daewoo Lanos за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, під час спілкування із 40-річним керманичем, інспектори відчули різкий запах алкоголю. Драгер показав результат — 3,69‰, що майже у 18 разів перевищує допустиму норму.

Далі, складаючи адміністративні матеріали, патрульні помітили у салоні автівки пістолет, а під час поверхневої перевірки виявили ще й ніж.

Охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.