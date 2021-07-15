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«Раджу не порушувати вже зараз», - очільник патрульної поліції розповів про камери вимірювання швидкості

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 883 Коментарів: 3

 
«ТелеграфЪ» поцікавився у Олександра Борзенка, коли та де чекати камер, які фіксуватимуть порушення ПДР
Фото: Артем Коваленко

14 липня у Кременчуці почали встановлювати камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Перші пристрої з’явилися на проспекті Лесі Українки, між зупинками «Ковальова» та «Пивзавод». Камери дві, вони вимірюватимуть швидкість транспортних засобів у обох напрямках. Керівник патрульної поліції міста, Олександр Борзенко, каже, що це місце – один з найнебезпечніших пішохідних переходів на проспекті. За його словами, Кременчук, окрім Києва, став одним з перших міст, які отримали пристрої.

Про те, де, як та коли запрацюють камери, ми поцікавилися у Олександра Борзенка:

Де саме будуть встановлені камери?

- У Кременчуці буде встановлено 6 камер автоматичної фіксації правопорушень. Спочатку вони будуть працювати виключно на швидкість. Дві – на проспекті Лесі Українки, дві – на проспекті Свободи, одна на Полтавському проспекті і одна на Вадима Пугачова.

Чому саме ці місця обрали?

- Був проведений дуже великий аналіз аварійності. Там, де більше всього травмуються люди, там, де найбільше створюються аварійні ситуації і найбільша концентрація ДТП. Саме в цих локаціях, і тому ми вирішили встановити саме тут.

Коли камери запрацюють?

- Це комплексна програма. Спочатку проводиться встановлення, налаштування. Потім – сертифікація. Але можу сказати, що це буде найближчим часом. Точної дати не скажу, але дуже скоро.

Зорієнтуйте все ж таки. Можливо це тиждень, місяць або півроку?

- Точно не тиждень, не півроку і не місяць. Можу сказати містянам, що просто не потрібно порушувати. Є камера, немає камери, просто не потрібно порушувати швидкісний режим і не потрібно думати про камери. Потрібно думати про власну безпеку та безпеку учасників дорожнього руху і все буде круто.

Ви попередите містян про те, що вже ввімкнули камери чи це буде секретом, нехай просто не порушують?

- Коли камери повністю запрацюють, ми повідомимо громадян.

Чи будуть встановлені знаки, які інформують про те, що попереду встановлені камери?

- Так, законом передбачене інформування громадян про вимірювання швидкості. Будуть встановлені відповідні знаки.

Після запуску камер, чи зменшиться кількість патрулів, які працюють на дорогах з TruCam?

- Ні, кількість патрулів, які працюють з TruCam, не зменшиться. Поліція Кременчука формує безпечне середовище. Туди входить комплекс програм, фото-, відео-фіксація в автоматичному режимі, приладами TruCam, засоби, які штучно зменшують швидкість у потоці – підвищені пішохідні переходи. Можу сказати, що ми ще будемо розбудовувати цю мережу і у Кременчуці ще будуть з’являтися і камери, і локації, де ми будемо вимірювати швидкість з приладом TruCam. Але основна теза: не важливо, де ми ставимо камери і стоїмо з TruCam, головне – не порушувати правила дорожнього руху.

Скільки у Кременчуці проблемних ділянок, де треба встановлювати камери або стояти з TruCam?

- Найпроблемніша локація минулого року у нас була на вул. Вадима Пугачова. Але я ініціював програму по підвищеним пішохідним переходам, сумісно з органами місцевого самоврядування. Ми реалізували цю програму. І з того часу там не було ДТП.

Для того, щоб працювала система, треба, аби номери було видно. Чи почнете штрафувати за «сітки» на номерах?

- Ми давно приділяємо цьому питанню підвищену увагу. 3D-номери, приховані номери, номери за сіткою, транспортні засоби, які не ставлять номерні знаки... ми на це реагуємо та працюємо з водіями. Тому так, я наголошую для водіїв: потрібно відкрити правила дорожнього руху, там чітко визначається, де номери розташовані, ДСТУ прописує стандарт, які вони мають бути, і прошу не порушувати.

1
Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: камери швидкість пдр порушення перевищення швидкості
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Коментарі: 3

23
Mazepa:
Сьогодні, 15:22

Дивно, але вулицю Київську залишили без уваги, напевно тому що в київському напрямку найбільше мажорів і чиновників рухається.expressionless


4 0
57
rva:
Сьогодні, 15:32

Аваков пролобировал типа закона, когда виноват не водитель за рулем а мифический власник, которого и близко не было в машине. "Власник" ни сном ни духом оказывается в долгах. Думаю в судах расыпется не мало камерных дел. Полиция должна четко и однозназно определить кто за рулем машины нарушил правила. Полиция не хочет этим заниматься и упростила себе жизнь, придумали что виноват власник машины. Хотите наказать за нарушение правил-найдите нарушителя правил. Установите точно кто нарушил правила. Потуги с камерами уже были раньше, после судебных решений рассосались. 


6 2
1 214
hunter:
Сьогодні, 17:00

А задайте вопрос Борзенку,насколько законно ловить водителей на трукам с руки,а так же с выключенной герляндой,ну как менты в засаде.


1 0

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