На Полтавщині чоловік ніс у базарній сумці два артснаряди

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 259

Де він їх взяв та куди ніс, встановлюють

На Полтавщині чоловік ніс у базарній сумці два артснаряди. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив керівник Національної поліції області, Юрій Сулаєв.