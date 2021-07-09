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На Полтавщині чоловік ніс у базарній сумці два артснаряди

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 259

 

Де він їх взяв та куди ніс, встановлюють

На Полтавщині чоловік ніс у базарній сумці два артснаряди. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив керівник Національної поліції області, Юрій Сулаєв. 

«Невже життя того варте??? На Полтавщині 8 липня поліцейські попередили ймовірне лихо! Уявіть собі, що чоловік одного із сіл Козельщинської громади у сумці ніс два снаряди часів Другої світової війни! Де взяв та навіщо йому снаряди наразі з'ясовують поліцейські, які вчасно виявили та вилучили небезпечні предмети», - написав Сулаєв. 
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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Юрій Сулаєв
Теги: артснаряд снаряд боєприпас
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