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У Кременчуці п'яна жінка загубила 6-річного сина, який чекав на неї вдома

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 605 Коментарів: 1

 

Мати притягнуть до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків

У Кременчуці п’яна жінка загубила 6-річного сина, який чекав на неї вдома. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося 7 липня ввечері.

Мати хлопчика звернулася на лінію «102». Жінка повідомила, що в парку «Придніпровський» загубила сина. Прибувши на місце виклику, інспектори поспілкувалися з матір’ю — вона мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. Отримавши всю необхідну інформацію, правоохоронці вирушили на пошуки дитини.

Задіяли автопатруль, велопатруль та слідчих. Невдовзі, хлопчика знайшли. Він чекав на маму у під'їзді свого будинку. 

Патрульні склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) та передали інформацію працівникам службі у справах дітей.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: діти алкоголь батьківські обов'язки
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Коментарі: 1

37
BS:
Сьогодні, 15:58

Співчуваю дитині.


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