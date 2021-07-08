У Кременчуці п'яна жінка загубила 6-річного сина, який чекав на неї вдома

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 605 Коментарів: 1

Мати притягнуть до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків

У Кременчуці п’яна жінка загубила 6-річного сина, який чекав на неї вдома. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося 7 липня ввечері.

Мати хлопчика звернулася на лінію «102». Жінка повідомила, що в парку «Придніпровський» загубила сина. Прибувши на місце виклику, інспектори поспілкувалися з матір’ю — вона мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. Отримавши всю необхідну інформацію, правоохоронці вирушили на пошуки дитини.

Задіяли автопатруль, велопатруль та слідчих. Невдовзі, хлопчика знайшли. Він чекав на маму у під'їзді свого будинку.

Патрульні склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обов’язків) та передали інформацію працівникам службі у справах дітей.