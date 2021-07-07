Полтавські правоохоронці розшукали 17-річну дівчину, яка мала мету, але не узгодила її з рідними

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 154

17-річну дівчину, яка зникла на Полтавщині розшукали у Хмельницькій області. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції області.

Мешканка одного із сіл Полтавського району поїхала до іншої області, не попередивши рідних. Про зникнення дівчини до поліції повідомив її старший брат. Менше ніж за добу її знайшли за прикметами в орієнтуванні, які поширили правоохоронці. Юначку впізнали патрульні поліцейські Хмельницького серед пасажирів одного із рейсових автобусів, що прямував зі столиці України.

«Як з’ясувалося, у дівчини є мета, яку вона на жаль не погодила з рідними», - повідомляють у поліції.