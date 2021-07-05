На Полтавщині селяни з поліцією добу шукали 73-річного пенсіонера

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 572

Спочатку люди самотужки намагалися знайти дідуся, але потім звернулися по допомогу правоохоронців

На Полтавщині селяни з поліцією добу шукали 73-річного пенсіонера. Як повідомляє Миргородський відділ поліції, це сталося на території Великобагачанської ОТГ.

Чоловік вдень, 3 липня, вийшов з подвір’я свого дому і пішов селом у невідомому напрямку. 4 липня, о 8.30 звернулася невістка дідуся. Жінка повідомила, що її свекор зник. Вона також розповіла, що майже добу рідні та односельці шукали пенсіонера самотужки. Проте результатів це не дало.

Тож до пошуків долучили увесь особовий склад місцевої поліції, слідчо-оперативну групу, екіпажі сектору реагування патрульної поліції та спеціалістів Кінологічного центру ГУНП Полтавщини.

Пошукові собаки вели правоохоронців до ставку, а далі - у напрямку села Балаклія. Вдалося відшукати чоловіка 4 липня близько 14.00 у лісосмузі, за 10 км від дому. Пенсіонер був знесилений і не розумів, що відбувається.

Чоловіка одразу ж забрали рідні додому.