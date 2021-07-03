Кременчужанка покусала сусідку

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 1 061

Дві жінки, що мешкають в одному з гуртожитків Кременчука у березні не на жарт посварилися на кухні малосімейки.

За матеріалами справи між жінками виникла сварка і одна з них раптово вкусила свою опонентку за палець лівої руки.

Спеціалісти кваліфікували тілесні ушкодження, як середньої тяжкості, адже вони спричинили тимчасовий розлад здоров'я потерпілої.

Тепер нападниця, згідно з вироком суду, має виплатити потерпілій 850 гривень, що дорівнює 50 неоподатковуваним мінімумам, щоправда вирок може бути оскаржено впродовж 30 днів.