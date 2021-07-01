На Полтавщині водій на смерть збив 4-річну дівчинку на самокаті

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Мешканця Полтавського району, який був за кермом автівки, затримали

30 червня близько 11.00 у Абазівці 65-річний водій авто Citroen збив 4-річну дівчинку та 60-річну жінку, які переходили дорогу по пішохідному переходу. За даними Нацполіції Полтавщини, аварія сталася на 324 кілометрі автодороги Київ-Харків.

Дівчинка отримала тяжкі травми, її ушпиталили до дитячої лікарні, де близько 12.00 вона померла. Жінку, яка разом із дитиною переходила дорогу, з травмами доставили до міської лікарні Полтави.

За даним фактом слідчий Слідчого управління поліції Полтавщини вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Мешканця Полтавського району, який був за кермом автівки, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.