На Полтавщині водію забило голову бортом вантажівки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 668

Вчора, 30 червня, о 18.05 до приймального відділення Чутівської КЦМЛ у смт. Чутове Полтавського району з попереднім діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвана рана м’яких тканин голови» ушпиталили водія. Про це сповістив департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

За попередніми даними, він отримав травми від удару металевим бортом вантажівки, виконуючи трудові обов’язки на підприємстві «ОНУР».

Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.