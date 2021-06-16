На Полтавщині посадовець попався при отриманні хабаря

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 298

Одного із членів виконавчого комітету Решетилівської міської ради викрили у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Ціна питання - 15 тисяч гривень. Гроші посадовець хотів отримати за сприяння в питанні виділення та подальшої приватизації земельних ділянок на території колишнього Решетилівського району.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, зазначив:

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії».