Браконьєри за пів місяця літа завдали збитків на майже 300 тисяч гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 222

За першу половину червня викрито 132 порушення на майже 300 тис. грн збитків, - таку невтішну статистику оприлюднив рибоохоронний патруль Полтавщини.

За офіційними даними, найчастіше порушуються правила рибальства та норми збуту і придбання водних біоресурсів.

Лише за пів місяця літа інспектори Полтавського рибоохоронного патруля наклали на громадян штрафів на суму 3 179 грн.

Тож Полтавський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номерами: (067) 329-29-22 та (067) 329-39-66.