У Кременчуці палав автомобіль ЗАЗ

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13 червня близько 13.00 у районі проспекту Свободи горів автомобіль ЗАЗ. За даними Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, рятувальники за 3 хвилини після виклику прибули на місце, а через 20 хвилин загасили полум'я.

Вогонь знищив горючі деталі та елементи у відсіку двигуна, лакофарбове покриття капоту, лівого і правого передніх крил, торпедо з панеллю приладів, 2 передніх колеса, 2 сидіння, обшивку стелі салону авто, передні бампер та фари, кермо; пошкодив лакофарбове покриття дверей та даху, дзеркала заднього виду. Повністю закопчений салон автомобіля.

Причина пожежі встановлюється.