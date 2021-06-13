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У Кременчуці палав автомобіль ЗАЗ

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Автівка майже повністю згоріла

13 червня близько 13.00 у районі проспекту Свободи горів автомобіль ЗАЗ. За даними Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, рятувальники за 3 хвилини після виклику прибули на місце, а через 20 хвилин загасили полум'я.

Вогонь знищив горючі деталі та елементи у відсіку двигуна, лакофарбове покриття капоту, лівого і правого передніх крил, торпедо з панеллю приладів, 2 передніх колеса, 2 сидіння, обшивку стелі салону авто, передні бампер та фари, кермо; пошкодив лакофарбове покриття дверей та даху, дзеркала заднього виду. Повністю закопчений салон автомобіля.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: горел автомобиль пожар проспект Свободы
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