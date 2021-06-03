У Малій Кохнівці знайшли артилерійський снаряд

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Вчора, 2 чкрвня, у Малій Кохнівці піротехніки знищили артилерійський снаряд калібром 152 мм, часів минулих війн. За даними рятувальників, боєприпас знайшли неподалік від Кременчука у перший день літа.