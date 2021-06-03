Надзвичайні новини

У Малій Кохнівці знайшли артилерійський снаряд

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 448

 

Боєприпас знешкоджено

Вчора, 2 чкрвня, у Малій Кохнівці піротехніки знищили артилерійський снаряд калібром 152 мм, часів минулих війн. За даними рятувальників, боєприпас знайшли неподалік від Кременчука у перший день літа.

0
Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: google
Теги: боєприпас
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх