Наркомани на городі: на Полтавщині стартує операція «Мак»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 192

З 1 червня на Полтавщині, як і по всій державі, розпочався практичний етап оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «МАК». Він триватиме до вересня поточного року. Про це повідомляють правоохоронці, і пояснюють, що саме влітку буде проводитися посилена робота щодо виявлення і знищення незаконних посівів конопель і маку.

«Із метою недопущення незаконного вирощування нарковмісних рослин, поліція Полтавщини закликає землевласників вчасно ліквідовувати такі посіви на своїх земельних ділянках, навіть якщо це дикорослі рослини. Також закликаємо громадян повідомляти про факти вирощування коноплі чи маку, у тому числі й про виявлення стихійних посівів, - зазначають правоохоронці.

До відома, згідно зі статтею 310 Кримінального кодексу України, за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин, або конопель у кількості від 10 до 50 рослин, передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3-ох років.

А за незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин, передбачено позбавлення волі на строк від 3-ох до 7-ми років.