У березні на Молодіжному побили людину: поліція шукає свідків інциденту

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19 березня близько 16.20 в районі зупинки громадського транспорту «Героїв України» (а саме між будинком 74А, що по проспекту Лесі Українки, та магазином «Хата плюс», що навпроти будинку 54 по проспекту Лесі Українки) один чоловік побив іншого. Потерпілий потрапив до лікарні.





Поліція розшукує очевидців події. Якщо ви випадково спостерігали даний факт, звертайтесь до Кременчуцького районного управління поліції за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня, 6, або за телефонами 102, 0631964889.





За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.