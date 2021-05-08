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У березні на Молодіжному побили людину: поліція шукає свідків інциденту

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 471

Потерпілий чоловік потрапив до лікарні

19 березня близько 16.20 в районі зупинки громадського транспорту «Героїв України» (а саме між будинком 74А, що по проспекту Лесі Українки, та магазином «Хата плюс», що навпроти будинку 54 по проспекту Лесі Українки) один чоловік побив іншого. Потерпілий потрапив до лікарні.


Поліція розшукує очевидців події. Якщо ви випадково спостерігали даний факт, звертайтесь до Кременчуцького районного управління поліції за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня, 6, або за телефонами 102, 0631964889.


За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: побили свидетели полиция Молодежный
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