Обдовбаний кременчужанин з другом ганяли містом на Audi А6

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 540

30 квітня вночі на вулиці Академіка Маслова охоронці порядку зупинили Audi А6 за порушення правил дорожнього руху.



Під час спілкуванні з водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік категорично відмовився в присутності двох свідків.



В автомобілі також перебував пасажир, що неабияк занервував та намагався всіляко уникнути спілкування. Така поведінка здалась поліцейським підозрілою, тому вони вирішили провести поверхневу перевірку.



У гаманці пасажира вони виявили два поліетиленових пакетики з речовинами, схожими на наркотичні.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водія ж патрульні склали адміністративні матеріали: