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Обдовбаний кременчужанин з другом ганяли містом на Audi А6

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 540

 

Автівку зупинили за порушення ПДР

30 квітня вночі на вулиці Академіка Маслова охоронці порядку зупинили Audi А6 за порушення правил дорожнього руху.


Під час спілкуванні з водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік категорично відмовився в присутності двох свідків.


В автомобілі також перебував пасажир, що неабияк занервував та намагався всіляко уникнути спілкування. Така поведінка здалась поліцейським підозрілою, тому вони вирішили провести поверхневу перевірку.


У гаманці пасажира вони виявили два поліетиленових пакетики з речовинами, схожими на наркотичні.


На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водія ж патрульні склали адміністративні матеріали:

  • ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння)
  • ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності) КУпАП.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст. 130
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