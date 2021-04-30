Обдовбаний кременчужанин з другом ганяли містом на Audi А6

30 квітня вночі на вулиці Академіка Маслова охоронці порядку зупинили Audi А6 за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкуванні з водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік категорично відмовився в присутності двох свідків.
В автомобілі також перебував пасажир, що неабияк занервував та намагався всіляко уникнути спілкування. Така поведінка здалась поліцейським підозрілою, тому вони вирішили провести поверхневу перевірку.
У гаманці пасажира вони виявили два поліетиленових пакетики з речовинами, схожими на наркотичні.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водія ж патрульні склали адміністративні матеріали: