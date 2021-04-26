В Шишаках зіткнулись Ford та «швидка»: у «швидкій» травмувався пасажир

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Був він лікарем чи пацієнтом - не уточнюється

24 квітня близько 15.00 в Шишаках, на вул. Кирила Осьмака зіткнулися Ford та «швидка» Peuget Boхer, повідомляє пресслужба поліції.





За кермом Ford був 50-річний водій, а «швидкої» - 48-річний. Унаслідок ДТП травмувався 32-річний пасажир спецтранспорту. Був він лікарем чи пацієнтом - не уточнюється.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



