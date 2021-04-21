Врятував від неадеквата та витягнув сім'ю з-під криги: поліцейські з яких варто брати приклад

20 квітня під час наради керівництва поліції Полтавщини за героїчні вчинки були нагороджені два старших лейтенанти.
Юрій Шмиговський отримав медаль «За службу державі» за знешкодження агресивного чоловіка, який кидався з ножем на пішоходів та блокував рух транспорту. Це сталося вдень 26-го березня у Миргороді.
Ярослав Семенець з села Березняки (Хорольщина) 31 січня на буксирному тросі витягнув з річки Гребихи цілу сім'ю з двома дітьми, яка провалились під лід. За такий відважний вчинок поліцейський був нагороджений нагрудним знаком «Знак пошани».
Також на нараді начальник управління превентивної діяльності Роман Ніколаєнко отримав чергове звання підполковника, і співробітники полтавської поліції були нагороджені грамотами та подяками за сумлінну працю.