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У Кременчуці під час пожежі загинула людина

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 359

 
Причина займання встановлюється

Сьогодні вночі, 16 квітня, у Кременчуці на вул. Молодіжній, 37 горів 5-поверховий житловий будинок, на пожежі виявили тіло 57-річного власника. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС. 


Горіла житлова кімната в двокімнатній квартирі на 5-му поверсі. О 5.00 вогонь ліквідували, площа – 15 кв. м.


Тіло загиблого направили у бюро судово-медичної експертизи Кременчука для встановлення причини смерті.


Під час пожежі згорів диван, шпалери на стінах площею 20 кв. м., дерев'яний балконний блок, вживані речі; закопчені стіни та стеля кімнати на площі 40 кв. м.
   
Причина пожежі встановлюється.


На місці події працювали оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області, бригада екстренної медичної допомоги.

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Автор: Альона Душенко
Теги: пожежа труп
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