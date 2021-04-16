У Кременчуці під час пожежі загинула людина

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Сьогодні вночі, 16 квітня, у Кременчуці на вул. Молодіжній, 37 горів 5-поверховий житловий будинок, на пожежі виявили тіло 57-річного власника. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС.





Горіла житлова кімната в двокімнатній квартирі на 5-му поверсі. О 5.00 вогонь ліквідували, площа – 15 кв. м.





Тіло загиблого направили у бюро судово-медичної експертизи Кременчука для встановлення причини смерті.





Під час пожежі згорів диван, шпалери на стінах площею 20 кв. м., дерев'яний балконний блок, вживані речі; закопчені стіни та стеля кімнати на площі 40 кв. м.



Причина пожежі встановлюється.





На місці події працювали оперативно-слідча група Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області, бригада екстренної медичної допомоги.