Через ремонтні роботи перед пивзаводівським колом затор в обидві сторони

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Врахуйте це під час поїздки
9 квітня у Кременчуці зранку затор на Пивзаводі.
Через ремонтні роботи на пивзаводівському колі стоїть і проспект Свободи і Проспект Лесі Українки.
Враховуйте це, під час планування поїздки.