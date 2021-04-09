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Через ремонтні роботи перед пивзаводівським колом затор в обидві сторони

Сьогодні, 09:59 Переглядів: 281

 

Врахуйте це під час поїздки

9 квітня у Кременчуці зранку затор на Пивзаводі.


Через ремонтні роботи на пивзаводівському колі стоїть і проспект Свободи і Проспект Лесі Українки.


Враховуйте це, під час планування поїздки.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Юлія Волинська
Теги: затор
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