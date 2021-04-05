У Полтаві затримали серійного крадія з автівок

У Полтаві правоохоронці затримали місцевого 41-річного чоловіка, який причетний щонайменше до 15-ти крадіжок із автомобілів полтавців, повідомляє пресслужба поліції.
Під час обшуку в його домівці слідчий виявив та вилучив речі та предмети, які були викрадені із автомобілів полтавців, а також знаряддя вчинення злочинів.
Слідчий поліції Полтави, під процесуальним керівництвом прокуратури, 24 березня повідомив 41-річному містянину про підозру у вчиненні 15-ти кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 3 статті 185 (Крадіжка поєднана з проникненням до сховища, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. На часі фігурантові обрано запобіжний захід - домашній арешт.
Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 6-ти років позбавлення волі.