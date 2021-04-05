У Полтаві затримали серійного крадія з автівок

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У Полтаві правоохоронці затримали місцевого 41-річного чоловіка, який причетний щонайменше до 15-ти крадіжок із автомобілів полтавців, повідомляє пресслужба поліції.





Під час обшуку в його домівці слідчий виявив та вилучив речі та предмети, які були викрадені із автомобілів полтавців, а також знаряддя вчинення злочинів.





- Проаналізувавши ситуацію, ми схилялися до того, що більшість крадіжок вчиняла одна й та ж особа. Як правило, крадіжки вчинялися шляхом пошкодження замка багажника. Злодій забирав звідти все, що вважав цінним: запчастини, ключі, продукти харчування та інше майно. Наразі фігурант встановлений. Йому повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід. Ми також з’ясували, що чоловік раніше не мав проблем із законом, - повідомив начальник Полтавського райуправління поліції Сергій Бейгул.



Слідчий поліції Полтави, під процесуальним керівництвом прокуратури, 24 березня повідомив 41-річному містянину про підозру у вчиненні 15-ти кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 3 статті 185 (Крадіжка поєднана з проникненням до сховища, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. На часі фігурантові обрано запобіжний захід - домашній арешт.





Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом підозрюваному загрожує до 6-ти років позбавлення волі.