На Полтавщині у чоловіка знайшли схованку зі зброєю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 580 Коментарів: 1

У «колекції» порушника були пістолет-кулемет «Шпагіна», рушниця «Simson», а також набої та порох

На Полтавщині у чоловіка знайшли схованку зі зброєю. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 23 березня у Гадячі.





Під час обшуку удома у 61-річного чоловіка вилучили пістолет-кулемет «Шпагіна», вогнепальну рушницю «Simson», більше 70-ти набоїв калібру 7,62 та чотири ємності з порохом.









Правоохоронці встановлюють джерело походження зброї, боєприпасів і мету їх зберігання.





Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.