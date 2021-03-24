На Полтавщині у чоловіка знайшли схованку зі зброєю. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 23 березня у Гадячі.
Під час обшуку удома у 61-річного чоловіка вилучили пістолет-кулемет «Шпагіна», вогнепальну рушницю «Simson», більше 70-ти набоїв калібру 7,62 та чотири ємності з порохом.
Правоохоронці встановлюють джерело походження зброї, боєприпасів і мету їх зберігання.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.