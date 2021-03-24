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На Полтавщині у чоловіка знайшли схованку зі зброєю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 580 Коментарів: 1

 

У «колекції» порушника були пістолет-кулемет «Шпагіна», рушниця «Simson», а також набої та порох

На Полтавщині у чоловіка знайшли схованку зі зброєю. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 23 березня у Гадячі. 


Під час обшуку удома у 61-річного чоловіка вилучили пістолет-кулемет «Шпагіна», вогнепальну рушницю «Simson», більше 70-ти набоїв калібру 7,62 та чотири ємності з порохом. 


 


Правоохоронці встановлюють джерело походження зброї, боєприпасів і мету їх зберігання.


Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: зброя
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Коментарі: 1

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inattentive:
Сьогодні, 14:43

Скорее всего хвастанул. А кто то "стуканул".


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