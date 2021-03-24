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У Кременчуці тиран, який вдарив пасинка, бо той вступився за матір, думатиме над своєю поведінкою на громадський роботах

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 373

Суд призначив йому 240 годин

У Кременчуці тиран, який вдарив пасинка, бо той вступився за матір, думатиме над своєю поведінкою на громадський роботах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури. 


49-річний чоловік та його дружина після розлучення проживали у одній квартирі. Тиран, систематично перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, ображав свою колишню дружину, влаштовуючи сварки з використанням нецензурної лексики, погрожуючи та вчиняючи стосовно жінки фізичне насильство, за що тричі притягувався до адміністративної відповідальності.


У Кременчуці 13-річний хлопець отримав по голові під час сварки матері та її співмешканця


Під час чергової сварки підліток заступився за матір. І вітчим вдарив його. 


Дії зловмисника кваліфікувати за ст. 126-1, ч. 1 ст. 125 КК України (домашнє насильство та умисне легке тілесне ушкодження). Суд  призначив зловмиснику покарання у виді 240 годин громадських робіт.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: сімейне насилля
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