У Кременчуці тиран, який вдарив пасинка, бо той вступився за матір, думатиме над своєю поведінкою на громадський роботах

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 373

У Кременчуці тиран, який вдарив пасинка, бо той вступився за матір, думатиме над своєю поведінкою на громадський роботах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.





49-річний чоловік та його дружина після розлучення проживали у одній квартирі. Тиран, систематично перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, ображав свою колишню дружину, влаштовуючи сварки з використанням нецензурної лексики, погрожуючи та вчиняючи стосовно жінки фізичне насильство, за що тричі притягувався до адміністративної відповідальності.







Під час чергової сварки підліток заступився за матір. І вітчим вдарив його.





Дії зловмисника кваліфікувати за ст. 126-1, ч. 1 ст. 125 КК України (домашнє насильство та умисне легке тілесне ушкодження). Суд призначив зловмиснику покарання у виді 240 годин громадських робіт.