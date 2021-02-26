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У Кременчуці водійка Daewoo врізалася у бетонний паркан та опинилася у лікарні

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 1 002

 

Водійка не впоралася з керуванням

У Кременчуці водійка Daewoo врізалася у бетонний паркан. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося сьогодні, 26 лютого, близько 8.00 на вул. Василя Стуса. 


Водійка не впоралася з керуванням. Жінку шпиталізували.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія постраждалі
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