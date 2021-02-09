У Кременчуці легковик врізався в маршрутку

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У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці легковик врізався в маршрутку. Як повідомляє патрульна поліція, аварія сталася на перехресті вул. Павлівської та вул. Небесної Сотні.









Водій Hyundai не поступився дорогою маршрутці №16. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.