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У Кременчуці легковик врізався в маршрутку

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 190

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці легковик врізався в маршрутку. Як повідомляє патрульна поліція, аварія сталася на перехресті вул. Павлівської та вул. Небесної Сотні. 


 


Водій Hyundai не поступився дорогою маршрутці №16. Унаслідок аварії ніхто не постраждав. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія маршрутка
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